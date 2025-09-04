Ianis Hagi kimdir Georghe Hagi'nin oğlu mu? Alanyaspor ile anlaştı

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş zaferiyle giren Alanyaspor, transferde büyük yankı uyandırdı.

Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Alanyaspor, Rumen futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

Akdeniz temsilcisinden yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz, son olarak İskoçya'nın Rangers ekibinde forma giyen Rumen milli oyuncu Ianis Hagi ile 2 senelik mukavele imzaladı" ifadelerine yer verildi.

IANİS HAGİ KİMDİR?

Annesi Marelina Hagi, babası Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'dir.

İmza merasimine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de eşlik etti.

Rumen 10 Numara, Rangers'ta 130 karşılaşmada, 20 gol kaydedip, 28 asist yaptı. 47 kez Romanya Milli Takımı'nda sahaya çıkan deneyimli hücumcu, 6 da gol attı.

İtalya’da Fiorentina ve Belçika’da Genk gibi kulüplerde de forma giyen Hagi, sağ kanatta da görev üstlenebiliyor.