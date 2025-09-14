İBB yurt kayıtları nasıl yapılır? Yurt kaydı için gerekli belgeler neler?

İBB 2025 yurt kayıt zamanları takvimi ve kayıt süreci sonuçların duyurulmasının ardından gündemde yer aldı.

Üniversiteyi İstanbul’da okuyacak olan binlerce genç, İBB yurtlarında kalmak için başvuru yaparak şanslarını denedi.

Bu çerçevede asil listedeki öğrencilerin çevrim içi ön kayıt tarihleri 12 ile 14 Eylül olarak ilan edildi.

Asil listedeki öğrencilerin kesin kayıt günleri ise 15 ile 19 Eylül olarak açıklandı.

İBB YURT KAYITLARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

İBB yurt kayıtları çevrim içi şekilde yapılıyor.

Adaylar, www.yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden giriş yaparak ön kayıt adımlarını tamamlayacak.

Ardından belirtilen tarihler içerisinde kesin kayıt için gerekli evrakları teslim edecek.

İBB YURT KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. kimlik fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

Öğrenci Belgesi

YKS yerleştirme belgesi

Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış)

Anne veya Baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba gösteren)

Adli sicil/arşiv kaydı

Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet)

Milli Sporcu Belgesi (Beyan varsa)

Engelli raporu (Beyan varsa)

Şehit Yakını veya Gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)

Veli gelir durum belgesi ( E-Devlet üzerinden Anne ve Babaya ait gelir belgeleri - Son 6 aya ait )