İbrahim Kahraman kimdir nereli? Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, Meclis 1. Başkanvekilliği görevini sürdüren İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi'nin yeni Başkanvekili olarak belirlendi.

Kararın duyurulmasının hemen ardından, İbrahim Kahraman'ın kim olduğu, siyasi kariyeri ilgi odağı oldu.

İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR?

İbrahim Kahraman, 1958 senesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde doğdu.

Aslen Giresunlu olan Kahraman, 67 yaşında.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kahraman, mesleki yaşamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başladı.

İBB İtfaiye Dairesi Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

Kahraman, Bayrampaşa'da meclis üyeliği ve CHP ilçe başkanlığı görevlerini üstlendi.