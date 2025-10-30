Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İkinci el araç satışlarında harç nasıl hesaplanacak? İkinci el satışında yeni dönem

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanan vergi düzenlemesiyle birlikte, artık ikinci el araç satışı veya devri işlemlerinden alınan harç yeniden belirlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el araç satışlarında harç nasıl hesaplanacak? İkinci el satışında yeni dönem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 23:02

Türkiye’de ikinci el alış-satışıyla ilgili yeni bir uygulama yolda.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Kanunu Teklifi, araç satış veya devir işlemlerine binde 2 oranında getiriyor.

Üstelik bu tutar 1.000 TL’nin altına inmeyecek.

İkinci el araç satışlarında harç nasıl hesaplanacak? İkinci el satışında yeni dönem

İKİNCİ ELDE YENİ HARÇ NE KADAR?

Teklif, Meclis Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmî Gazete’de yayınlandığında yürürlüğe girecek.

Bu da uygulamanın Aralık ayı itibariyle hayata geçebileceği anlamına geliyor.

Buna göre, artık araç satış veya devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak.

İkinci el araç satışlarında harç nasıl hesaplanacak? İkinci el satışında yeni dönem

Yeni düzenlemeyle birlikte 1.000 TL alt limiti getirildi.

Yani satış bedeli düşük olsa bile minimum 1.000 TL harç ödenmesi gerekecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, araç alış ve satımında mevcut noter ve tescil giderlerine ek olarak yeni harç ödemesi yapılacak.

500.000 TL 1.000 TL (alt sınır)

800.000 TL 1.600 TL

1.000.000 TL 2.000 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni araç satış harcı ne zaman uygulanacak?
Vergi Kanunu Teklifi Meclis’ten geçip Resmî Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek ve Aralık ayında uygulanması bekleniyor.
ETİKETLER
#tbmm
#vergi
#araç
#harç
#araç satışları
#Ikince El Araç
#Vergi Kanunu
#Ihsasiyarak
#Ikinciel
#Tescil
#Araçdevir
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.