İkinci el araç satışlarında harç nasıl hesaplanacak? İkinci el satışında yeni dönem

Türkiye’de ikinci el araç alış-satışıyla ilgili yeni bir uygulama yolda.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunu Teklifi, araç satış veya devir işlemlerine binde 2 oranında harç getiriyor.

Üstelik bu tutar 1.000 TL’nin altına inmeyecek.

İKİNCİ ELDE YENİ HARÇ NE KADAR?

Teklif, Meclis Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmî Gazete’de yayınlandığında yürürlüğe girecek.

Bu da uygulamanın Aralık ayı itibariyle hayata geçebileceği anlamına geliyor.

Buna göre, artık araç satış veya devir bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte 1.000 TL alt limiti getirildi.

Yani satış bedeli düşük olsa bile minimum 1.000 TL harç ödenmesi gerekecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, araç alış ve satımında mevcut noter ve tescil giderlerine ek olarak yeni harç ödemesi yapılacak.

500.000 TL 1.000 TL (alt sınır)

800.000 TL 1.600 TL

1.000.000 TL 2.000 TL