TGRT Haber
18°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İlk ara tatil ne zaman Kasım tatiline kaç gün kaldı?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine uygulanacak olan ara tatillerin ilki Kasım ayında olacak. Milyonlarca öğrenci ise Kasım ara tatil zamanını şimdiden araştırmaya başladı.

İlk ara tatil ne zaman Kasım tatiline kaç gün kaldı?
Haber Merkezi
06.10.2025
19:23
06.10.2025
19:23

2025-2026 öğretim yılı başladıktan sonra günleri merak konusu oldu.

Ekim ayının ilk haftasında Kasım ayında yapılacak olan ara tatil hangi tarihte başlıyor, hangi gün bitiyor?

İşte öğrenci ve velilerin en çok sorduğu o sorunun yanıtı.

İlk ara tatil ne zaman Kasım tatiline kaç gün kaldı?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili 10 Kasım’da başlayacak.

Kasım ara tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplam 9 gün devam edecek.

Yoğun ders temposu ve sınav hazırlıklarının oluşturduğu yorgunluğu atmak için büyük bir fırsat sunan bu mola, hafta sonu tatilleriyle birleşerek 9 günlük kesintisiz dinlenme olanağı sağlayacak.

İlk ara tatil ne zaman Kasım tatiline kaç gün kaldı?

Tatil 14 Kasım’da tamamlanacak ancak hafta sonu tatili nedeniyle 17 Kasım’da okula dönecek.

6 Ekim itibarıyla Kasım ara tatiline tam 32 gün kaldı.

Öte yandan yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

