TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İlkay Gündoğan sakatlığı ne durumda ne zaman dönüyor?

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın sakatlıktan ne zaman sahalara döneceği sorusunun cevabı, Galatasaraylı taraftarların yakın takibinde bulunuyor.

İlkay Gündoğan sakatlığı ne durumda ne zaman dönüyor?
Haber Merkezi
10.11.2025
10.11.2025
, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt’e karşı oynanan maçtan önce yapılan idmanda sakatlanmıştı.

Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve son olarak Kocaelispor karşılaşmalarını kaçıran İlkay’ın zamanı netleşti.

Bu sezon formasıyla 7 resmî müsabakada yer alan İlkay Gündoğan, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asistlik performans katkısı sunmuştu.

İlkay Gündoğan sakatlığı ne durumda ne zaman dönüyor?

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanlara başlayan yıldız orta saha, son Kocaelispor maçında da önlem amacıyla kadroya dâhil edilmedi.

İlkay Gündoğan sakatlığı ne durumda ne zaman dönüyor?

Başarılı futbolcunun milli ara sonrası oynanacak olan karşılaşmasında takıma katılması bekleniyor.

İlkay Gündoğan’ın ile yapılacak derbide ise ilk 11’de sahada olması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İlkay Gündoğan Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Teknik ekibin planına göre İlkay Gündoğan’ın derbide ilk 11’de başlaması öngörülüyor.
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#sakatlık
#gençlerbirliği
#geri dönüş
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
