İlkay Gündoğan sakatlığı ne durumda ne zaman dönüyor?

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt’e karşı oynanan maçtan önce yapılan idmanda sakatlanmıştı.

Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve son olarak Kocaelispor karşılaşmalarını kaçıran İlkay’ın geri dönüş zamanı netleşti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmî müsabakada yer alan İlkay Gündoğan, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asistlik performans katkısı sunmuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanlara başlayan yıldız orta saha, son Kocaelispor maçında da önlem amacıyla kadroya dâhil edilmedi.

Başarılı futbolcunun milli ara sonrası oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takıma katılması bekleniyor.

İlkay Gündoğan’ın Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise ilk 11’de sahada olması öngörülüyor.