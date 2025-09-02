Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi? Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi olduğu araştırılmaya başlandı.

İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi? Galatasaray ile anlaştı
02.09.2025
02.09.2025
saat ikonu 09:23

çalışmalarına hız veren 'dan, hamlesi geldi. Galatasaray, İngiliz ekibi 'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinden geçerek, imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme ve 5 yıllık garanti ücret ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'ın anlaştığına dair iddiaların ardından İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi olduğu gündeme geldi.

İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi? Galatasaray ile anlaştı

İLKAY GÜNDOĞAN YABANCI STATÜSÜNDE Mİ, YERLİ Mİ?

İlkay Gündoğan, 'de yerli statüsünde değerlendirilecek. Kurallar gereği Almanya A Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015 öncesinden seçtiği için yerli statüsünde sayılıyor.

İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi? Galatasaray ile anlaştı

İLKAY GÜNDOĞAN BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için Manchester City'e herhangi bir bedeli ödemeyecek. Sözleşmede sadece sonraki satıştan pay ve bir bonus yer alacak.

İlkay Gündoğan geçtiğimiz sezon Manchester City ile toplam 54 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3.359 dakika süre alan İlkay Gündoğan 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

