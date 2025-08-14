Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Instagram çöktü mü neden açamıyorum? Sorunlar peş peşe geldi

Instagram kullanıcıları, 14 Ağustos 2025 tarihinde platforma erişimde çeşitli sorunlar yaşadılar.

Instagram çöktü mü neden açamıyorum? Sorunlar peş peşe geldi
14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, birçok Instagram kullanıcısı platformda sorunlar yaşadı. Bu durum, Instagram'da bir teknik olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

verileri, 14 Ağustos'ta yaşanan sorunları doğruladı.

Kullanıcıların bildirdiği sorunlar arasında sunucu bağlantısı problemleri, uygulama kullanımında zorluklar ve mesaj gönderme sorunları yer aldı.

Instagram çöktü mü neden açamıyorum? Sorunlar peş peşe geldi

Kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve hikâyelerin yüklenmediğini belirtti.

Bu durum, kullanıcıların Instagram'ı normal şekilde kullanmasını engelledi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Saat 20.00 itibarıyla Instagram'da sorunu yaşandığı bildirildi.

Bu saatten itibaren birçok kullanıcı, platforma erişimde sorunlar yaşamaya başladı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığı tahmin ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram'daki erişim sorunu ne zaman başladı?
14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 20.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunları yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar bu saatten sonra çeşitli sorunlarla karşılaştılar.
