Instagram çöktü mü neden açamıyorum? Sorunlar peş peşe geldi

14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, birçok Instagram kullanıcısı platformda sorunlar yaşadı. Bu durum, Instagram'da bir teknik sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Downdetector verileri, 14 Ağustos'ta yaşanan sorunları doğruladı.

Kullanıcıların bildirdiği sorunlar arasında sunucu bağlantısı problemleri, uygulama kullanımında zorluklar ve mesaj gönderme sorunları yer aldı.

Kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve hikâyelerin yüklenmediğini belirtti.

Bu durum, kullanıcıların Instagram'ı normal şekilde kullanmasını engelledi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Saat 20.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Bu saatten itibaren birçok kullanıcı, platforma erişimde sorunlar yaşamaya başladı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığı tahmin ediliyor.