İnternette sorun mu var? Son dakika Google ve YouTube bağlantı hatası (No internet connection)

Bugün Google ile YouTube'da meydana gelen çökme sorunu sonrasında internette sorun mu var son dakika, neden açılmıyor araştırıldı. Dünyanın her yerinden kullanılan Google'da bağlantı hatası son dakika yaşanırken, internette sorun olup olmadığı dikkat çekti.

İnternette sorun mu var? Son dakika Google ve YouTube bağlantı hatası (No internet connection)
Dünyanın her yerinden kullanılan ile 'da bugün erişim sorunları yaşanırken neden çalışmıyor merak edildi. Milyonlarca kişi No internet connection hatası ile karşı karşıya geldi.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA NE OLDU?

4 Eylül Perşembe günü Google ve YouTube'da yaşanırken milyonlarca kişi uygulamaya giriş yapamadı. Dünya çapında yaşanan sorun nedeniyle YouTube'da "No internet connection" hatası alındı. Google servislerinde yaşanan teknik hata sonrasında erişim problemleri yaşanıyor.

İnternette sorun mu var? Son dakika Google ve YouTube bağlantı hatası (No internet connection)

GOOGLE'DA SIKINTI MI VAR?

Bugün erken saatlerde dünya genelinde Google erişim sorunu yaşandı. Binlerce kullanıcı internette sorun olduğunu düşünürken Google ve YouTube'da teknik sorun yaşandı. Yaşanan teknik problem sonrası birçok kişi giriş yapamadı ve bağlantı hatası uyarısı aldı.

#google
#youtube
#erişim sorunu
#Teknik Hata
#Internet Problemi
#Aktüel
