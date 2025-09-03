iPhone 17 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi belli oldu

Apple, her sene olduğu gibi 2025’te de teknoloji dünyasının temposunu belirlemeye devam ediyor.

iPhone 17 serisinin duyuru tarihi, Apple’ın klasik lansman takvimine bağlı kalarak sonunda kesinleşti.

Sektör çevreleri ve güvenilir uzmanların aktardığı verilere göre, iPhone 17 serisi eylül ayında düzenlenecek “Awe Dropping” isimli Apple Event’te resmen tanıtılacak.

Apple’ın her yıl Eylül ayının ikinci haftasında organize ettiği tanıtım etkinliği, teknoloji dünyasının en fazla ilgi gören buluşmalarından biri. 2025 senesi için de bu alışkanlık değişmiyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un X platformundan yaptığı açıklamayla, iPhone 17 serisinin tanıtım organizasyonu kesin olarak 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Apple’ın her yıl Eylül ayının ikinci haftasında düzenlediği lansman organizasyonu, teknoloji dünyasının en çok ilgiyle izlenen etkinliklerinden biri. 2025 yılı için de bu alışkanlık bozulmuyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un X hesabından yaptığı bildirimle, iPhone 17 serisinin lansman töreni kesin olarak 9 Eylül 2025 Salı günü, Türkiye saatiyle 20:00’de yapılacağı aktarıldı.