İsmail Yüksek Fenerbahçe Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe Kayserispor sarı kart sınırındaki futbolcular

Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Fenerbahçe bugün evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin orta sahasının kilit oyuncularından olan İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından İsmail Yüksek Fenerbahçe - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları merak ediliyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçında sarı kart sınırında yer alan futbolcular belli oldu.

İsmail Yüksek Fenerbahçe Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe Kayserispor sarı kart sınırındaki futbolcular
bugün 'de milli ara öncesi son maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İsmail yüksek'in Fenerbahçe - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor oluşu gündem oldu.

İsmail Yüksek Fenerbahçe Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe Kayserispor sarı kart sınırındaki futbolcular

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Yüksek, Fenerbahçe - Kayserispor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin son dönemlerde orta sahasının kilit isimlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarına sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Yıldız futbolcunun milli aranın ardından 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

İsmail Yüksek Fenerbahçe Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe Kayserispor sarı kart sınırındaki futbolcular

FENERBAHÇE SARI KART CEZALI, SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek haricinde Kayserispor maçında sarı kart cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde, Kayserispor maçında sarı kart sınırında olan ise 2 futbolcu bulunuyor. Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde mücadelede sarı kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecekler.

#süper lig
#kayserispor
#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe
#Sarı Kart Cezası
#Aktüel
