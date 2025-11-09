İsmail Yüksek Fenerbahçe Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe Kayserispor sarı kart sınırındaki futbolcular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe bugün Süper Lig'de milli ara öncesi son maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Kayserispor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kayserispor maçında İsmail Yüksek forma giyemeyecek.
İsmail yüksek'in Fenerbahçe - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor oluşu gündem oldu.
İsmail Yüksek, Fenerbahçe - Kayserispor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin son dönemlerde orta sahasının kilit isimlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarına sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Yıldız futbolcunun milli aranın ardından 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek haricinde Kayserispor maçında sarı kart cezalı futbolcu bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerde, Kayserispor maçında sarı kart sınırında olan ise 2 futbolcu bulunuyor. Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde mücadelede sarı kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecekler.