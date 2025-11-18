Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

İspanya - Türkiye maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın aday kadrosundan 6 futbolcu çıkarıldı. Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ise sarı kart sınırında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından İspanya - Türkiye muhtemel 11'leri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:00

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün bugün E Grubu'nda son maçına İspanya karşısında çıkıyor.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen İspanya - Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre İspanya maçının aday kadrosundan sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Abdulkerim Bardakcı çıkarıldı. İsmail Yüksek ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmanın aday kadrosunda yer almadı.

İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

Aday kadrodan çıkarılan futbolcuların yerine ise Yusuf Akçiçek, İsak Vural ve Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.

İspanya'da ise Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

İSPANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

İspanya - Türkiye maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres,i Oyarzabal, Baena

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Atakan, Orkun, , Arda Güler, , Barış Alper Yılmaz

İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

KENAN YILDIZ, OĞUZ AYDIN SARI KART SINIRINDA MI?

A Milli Takım'da İspanya maçı öncesinde Oğzu Aydın ve Kenan Yıldız sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu da bu karşılaşmada sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve play-off etabının ilk maçında oynayamayacak.

ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#kenan yıldız
#oğuz aydın
#2026 Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#İspanya-türkiye
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.