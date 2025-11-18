İspanya Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11! A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Oğuz Aydın sarı kart sınırında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün A Milli Takım bugün E Grubu'nda son maçına İspanya karşısında çıkıyor.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen İspanya - Türkiye maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre İspanya maçının aday kadrosundan sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Abdulkerim Bardakcı çıkarıldı. İsmail Yüksek ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmanın aday kadrosunda yer almadı.

Aday kadrodan çıkarılan futbolcuların yerine ise Yusuf Akçiçek, İsak Vural ve Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.

İspanya'da ise Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İSPANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

İspanya - Türkiye maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres,i Oyarzabal, Baena

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Atakan, Orkun, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

KENAN YILDIZ, OĞUZ AYDIN SARI KART SINIRINDA MI?

A Milli Takım'da İspanya maçı öncesinde Oğzu Aydın ve Kenan Yıldız sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu da bu karşılaşmada sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve play-off etabının ilk maçında oynayamayacak.