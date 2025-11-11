İspanya Türkiye maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım son grup maçına çıkacak

A Milli Takımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında son 2 maçına çıkacak. Bulgaristan ve İspanya ile A Milli Takım bu hafta karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan maçı Bursa'da oynanacakken, İspanya - Türkiye maçı nerede, ne zaman, saat kaçta oynanacağı gündem oldu.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre Sevilla kentinin La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri 16 Kasım 2025 tarihinde satışa çıktı.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçları kapsamında oynanacak olan İspanya - Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın ardından elemelerde grup aşaması sona erecek. 1. sırada yer alan takımlar doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı sağlarken, 2. takımlar ise play-off etabı oynayacak.