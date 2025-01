Gazze ateşkes anlaşması maddeleri nedir? Anlaşmaya varıldı

16 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:07

İsrail Hamas ateşkes maddeleri sıkça tartışılıyordu. Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra ateşkes anlaşmasını kabul etti. İsrail ise anlaşmanın henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladı. Anlaşma kapsamında İsrail, askeri güçlerini belirli bölgelerden çekecek, rehineler serbest bırakılacak ve insani yardım gönderilecek. Anlaşmanın onayı için İsrail'de perşembe günü oylama yapılacak, ardından pazar günü ilk rehineler serbest bırakılabilir. İşte anlaşmanın dikkat çeken maddeleri ve süreç...

İsrail ve Hamas​ arasında uzun süredir beklenen ateşkes​ anlaşması için son adımlar atılıyor.

İSRAİL HAMAS ATEŞKES MADDELERİ

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması önemli maddeleri içeriyor. İsrail, askeri güçlerinin önemli bir bölümünü Gazze Şeridi ile İsrail arasında tutacak ancak Philadelphi Koridoru'nun belirli bölümlerinden ve Netzarim Koridoru'nun tamamından çekilecek. Ateşkes anlaşmasına göre maddeler şöyle:

Anlaşma kapsamında İsrail, her sivil rehine karşılık 30 Filistinliyi, her İsrailli kadın askere karşı da 30 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca, her gün 600 kamyon insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilecek. İsrail, gözaltındaki 19 yaş altı Filistinlileri de serbest bırakacak. Anlaşmanın uygulanması ile rehineler kısa sürede serbest kalacak ve Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine gidişine izin verilecek.

GAZZE ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI MI?

Gazze ateşkes anlaşması henüz resmi olarak imzalanmamış, ancak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu cevap verdi. İsrail ise bu anlaşmanın kendilerine henüz ulaşmadığını ifade etti, ancak İsrail medyası, anlaşmanın bu akşam veya yarın Bakanlar Kurulu'nda onaylanabileceğini yazdı.

Anlaşmanın onaylanması durumunda, Yüksek Mahkeme'ye itirazlar için 24-48 saatlik bir süre tanınacak ve pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla anlaşma başlayacak. İsrail yönetimi, ateşkes için perşembe günü oylama yapılacağını duyurdu.

Katar, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını bildirdi ve ABD Başkanı Trump'ın bu süreçte büyük rol oynadığını belirtti.

GAZZE ATEŞKES ANLAŞMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSRAİL HANGİ BÖLGELERDEN ASKERLERİNİ ÇEKİYOR?

ANLAŞMA KAPSAMINDA KAÇ FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK?

ANLAŞMA İMZALANDI MI?

