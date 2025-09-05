Menü Kapat
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Sarıyer elektrik kesintisi bugün akşam saatlerine kadar devam ederken 5 Eylül Cuma günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik arızası yaşanıyor. Ekipler bölgelerde arıza bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek belli oldu. Bağcılar, Beşiktaş, Sarıyer, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü'nde elektriklerin geleceği saat bildirildi.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?
Bugün 'un birkaç ilçesinde yaşanırken saat kaçta biteceği tarafından duyuruldu. Vatandaşlar elektriklerin geleceği saati BEDAŞ aracılığıyla öğrenebiliyor.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 EYLÜL

Bugün MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOZHANE, CEVİZLİ BAHÇE, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, GÖZALAN ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, TAKVİM, USTA, YADİGAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09.00 ile 16.00 aralığında kesinti yaşanırken, ZEKERİYAKÖY mah 1., 10.CD, 4, 9.CD, AKASYA., AKZAMBAK, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GECE SEFASI ÇIKMAZI, GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI, MANOLYA*-, PAZI ÇIKMAZI, REYHAN., TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM., ÇINAR. sk bölgelerinde 15.00'e kadar elektrikler kesik olacak.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 EYLÜL CUMA AVCILAR, BAĞCILAR

'da CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA, SEYHAN sk bölgelerinde 17.00'ye kadar sürecek.

MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 17.00'ye kadar sürecek olan arıza çalışmaları FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk bölgelerinde de aynı saatte bitecek.

MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLÜ, ÇINAR 1 sk, HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, DUMLUPINAR, SÜMBÜL, TEKİN sk / ZAFER mah ÇAM 1, ÇINAR 1 sk, HÜRRİYET mah ALTIN, SEDEF sk bölgelerinde çalışmalar 17.00'de sona erecek.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy'de YEŞİLKÖY mah sokakta yaşanacak olan arıza 13.00'e kadar sürerken ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah sk bölgelerinde 17.30'da sona erecek. Bayrampaşa MERKEZ-YILDIRIM mah GÜRSEL, SAKARYA, ZAFER sk bölgelerinde ise 16.00'da sona erecek.

5 Eylül günü Beşiktaş MERKEZ-AKAT mah GÜNDOĞDU, IRMAK, KİRAZ, MEŞE, SEDEF, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde kesinti 09.00 ile 17.00 aralığında olacak.

Beyoğlu'nda BOSTAN mah KALYONCU KULLUĞU, KURDELA, SERDAR ÖMERPAŞA, YAYA KÖPRÜSÜ sk, KAPTANPAŞA mah ALTI ÇINAR, BOSTAN ARALIĞI, BİRLİK, DERE BOSTANI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NAKKAŞ PENAHİ, PORSUK AĞACI, PİYALE MUMHANESİ, PİYALEPAŞA, REİS, SEHER, SELGEÇTİ, SERDENGEÇTİ, SOBACI, SÜMER, SİNAN PAŞA YUMAK, TÜRBE, UZUNCA, YAY sk / KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU sk bölgelerinde 15.00'e kadar elektrikler olmayacak.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk bölgelerinde kesinti 17.00'de bitecek.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Esenler'de 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk, 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., 384., ENDÜLÜS sk,
324., 325., 326., 327., 328., İNÖNÜ sk, 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk, NİNE HATUN mah: 160., 169., 170., 171., 172., 173., 174., HORASAN, İNÖNÜ sk,
160/1., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, MERCAN, SEYİT ONBAŞI, İNÖNÜ sk, TUNA mah: 688. sk bölgelerinde arıza 17.00'de sona erecek.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

  • AVCILAR YEŞİLKENT: G-173, G-187, G-790
  • ESENYURT YEŞİLKENT: (genel bölge)
  • ESENYURT AKÇABURGAZ: 3087
  • ESENYURT ESENKENT: 1681, 1682, BEDRİ BAYKAM, CEYHAN, DİCLE, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FAZIL SAY, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU, NECATİ CUMALI, ONUR GÜVENER, TÜRKAN SAYLAN, İSLAM ÇUPİ
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ 5 Eylül! Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?
  • ESENYURT AŞIK VEYSEL: ENVERPAŞA / ESENKENT: AHMET TANER KIŞLALI, CEYHAN, DOÇ.DR.BAHRİYE ÜÇOK, ENVERPAŞA, MEHMET ALİ BİRAND, ONUR GÜVENER, PROF.DR.MUAMMER AKSOY, ÇETİN EMEÇ
  • ESENYURT TURGUT ÖZAL: 26, 29, 30, 51, OKTAY RIFAT, ORKİDE
  • ESENYURT YEŞİLKENT: 2011
  • ESENYURT YEŞİLKENT: (genel bölge)
  • ESENYURT YEŞİLKENT: 1892, 1894, 1898, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, NAZIM HİKMET
