İstanbul'da deprem mi oldu, son dakika? 2 Ekim Bursa, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi

2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.56 sıralarında İstanbul'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından İstanbul'da deprem mi oldu, son dakika sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 2 EKİM?

2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55 sıralarında İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD Depremin 6.71 km derinliğinde olduğunu duyurdu.

Yaşanan deprem Tekirdağ ve İstanbul'un haricinde Bursa, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Türkiye genelinde meydana gelen son depremlerin listesi şöyle:

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın resmi internet sitesinden paylaşılan ve Türkiye genelinde meydana gelen son depremlerin listesi şöyle: