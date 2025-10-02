Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime net mesaj! Sadettin Saran bir saniye bile düşünmedi

Fenerbahçe'de başkan değişiminin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği gündeme gelmişti. Bu süreçte futbolcularla görüşen Sadettin Saran'ın bir saniye bile düşünmeden Tedesco'nun durumu hakkında karar verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime net mesaj! Sadettin Saran bir saniye bile düşünmedi
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi ve Ali Koç yerine Sadettin Saran yeni başkan oldu. Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'nun geleceği merak konusu olmuştu.

Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan teknik adam ile Sadettin Saran yönetiminin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime net mesaj! Sadettin Saran bir saniye bile düşünmedi

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TEDESCO YORUMU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran göreve gelmesinin ardından oyuncular ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede oyuncuların Tedesco'dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime ilettiği iddia edildi.

Oyuncuların büyük bir çoğunluğunun "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime net mesaj! Sadettin Saran bir saniye bile düşünmedi

SADETTİN SARAN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİ

Futbolcuların Tedesco ile ilgili yorumlarının ardından Sadettin Saran'ın tereddütsüz bir şekilde yola devam etme kararı aldığı belirtildi. Sadettin Saran'ın bu kararı alırken takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasında oluşan pozitif atmosferin korunması için bir saniye bile düşünmeden aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de futbolculardan yönetime net mesaj! Sadettin Saran bir saniye bile düşünmedi

"HOCANIN GERÇEKTEN İNANILMAZ POZİTİF BİR YÖNÜ VAR"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Nice ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısına çıkan sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek, Tedesco'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

İsmail Yüksek "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" ifadelerini kullandı.

#Spor
#Futbol
