Beşiktaş Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? BJK GS derbisi

Beşiktaş maçında eksik olan isimler merakla bekleniyor. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada cezalı olan futbolcuların isimleri araştırıldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman incelendi. Beşiktaş'ta David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz şans verilmesi durumunda ilk kez derbide oynayabilecek.

Salih Uçan – Uyluk gerilmesi – 13 Eylül 2025 – 4 gün

Jonas Svensson – Sakatlığı bilinmiyor – 24 Eylül 2025 – 2 gün

Tammy Abraham – Omuz sakatlığı – 29 Eylül 2025 – 1 gün

Wilfred Ndidi – Alt baldır sakatlığı – 29 Eylül 2025 – 1 gün

Demir Ege Tıknaz – Kemik ödemi – 25 Eylül 2025 – Süre belirtilmemiş

GS BJK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecanla beklenen dev derbinin tarihi belli oldu. 4 Ekim Cumartesi günü karşılaşma oynanırken RAMS Park'ta gerçekleşecek. Galatasaray taraftarı ile maçı kazanmayı amaçlarken Beşiktaş rakibini yenmeyi istiyor.