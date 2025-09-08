Menü Kapat
26°
Editor
 TGRT Haber

İzmir karakol saldırganı öldü mü, yaşıyor mu? Gözaltına alınıp sağlık kontrolüne götürülmüştü

Saldırgan öldü mü, yaşıyor mu merak ediliyordu. İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2’si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan E.B’nin tüfekle açtığı ateş sonrası başlatılan soruşturmada şüpheli yakalandı. Olay yerine gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, saldırganın gözaltında olduğunu açıkladı.

08.09.2025
08.09.2025
08.09.2025

’in ilçesinde merkezine yönelik düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit olurken, üç kişi yaralandı.

SALDIRGAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. olayın ardından yakalandı. Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, saldırganın hayatta olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, saldırganın ele geçirildiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayın şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İZMİR KARAKOLU SALDIRGANI KİM?

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki E.B. olduğu açıklandı. Henüz reşit olmayan saldırganın tüfekle polis merkezine ateş açtığı belirtildi. Saldırının ardından E.B. gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Şüphelinin kimliğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmazken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı aktarıldı.

İZMİR'DE ŞEHİT OLAN POLİSLER KİM, İSİMLERİ NE?

Saldırıda şehit olanların 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın olduğu bildirildi. Ayrıca saldırıda yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı’nın tedavilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi. Yaralanan bir vatandaşın ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
