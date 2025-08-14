İzmir su kesintisi 14 Ağustos! Bayraklı, Bergama dahil 5 ilçede su kesintisi yaşanacak

Bugün İzmir'in Bayraklı, Bergama ve Güzelbahçe dahil olmak üzere toplam 5 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru ve branşman arızası nedeniyle meydana gelen kesintilerin ne zaman sona ereceği gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından İzmir su kesintisi ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İZSU su kesintileriyle ilgili detayları resmi internet sitesinde açıkladı.

İZMİR SU KESİNTİSİ 14 AĞUSTOS

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı olan Alakeçili Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede sular kesildi. Yaşanan su kesintisi gidermek için ekiplerin bölgede olan çalışmaları devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre su kesintisinin saat 15.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Güzelbahçe ilçesinin ise Yelki Mahallesi'nde 2701 A Sokak'ta yaşanan ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Vananın kapatılmasından dolayı mahalleye sular verilmiyor. Arızanın saat 15.41 civarında giderilmesi ve tekrardan vananın açılması bekleniyor.

Kemalpaşa ilçesinin ise Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallelerinde pompa arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızanın saat 16.00 civarında giderilmesi bekleniyor.

İZMİR BERGAMA, BAYRAKLI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Bayraklı ilçesinin Osmangazi Mahallesi 592/4 sokak içinde oluşan branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Osmangazi ve Atatürk Mahallesi'nin bir kısmının etkilendiği su kesintisinin saat 16.15'te sona ermesi bekleniyor.

Bergama ilçesinde ise anaboru arızası nedeniyle 3 saatlik su kesintisi yaşanacak. Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinin etkileneceği su kesintisi saat 16.00'da sona erecek.