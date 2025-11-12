Jannik Sinner Alexander Zverev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ATP Finalleri'nde bugün karşılaşacaklar

Kategoriler
İtalya'nın Torino şehrinde bulunan Pala Alpitour Arena'da gerçekleştirilen ATP Finalleri'nde mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor.
Grup maçları kapsamında bugün İtalyan raket Jannik Sinner ile Almanyalı tenisçi Alexander Zverev karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Jannik Sinner - Alexander Zverev maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
ATP Finalleri Grup maçları kapsamında oynanacak olan Jannik Sinner - Alexander Zverev tenis maçı açıklanan bilgilere göre bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba) saat 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın öncesinde oynanacak olan çift erkekler mücadelesinin uzun sürmesi durumunda Jannik Sinner - Alexander Zverev maçının daha geç bir saatte başlama ihtimali bulunuyor.
Para Alpitour Arena'da oynanacak olan Jannik Sinner - Alexander Zverev maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.