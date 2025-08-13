Jessica Radcliffe öldü mü? Balina saldırısı videosu sosyal medyada gündem oldu

Pacific Blue Marine Park’ta katil balina saldırısı sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilen Jessica Radcliffe, orca eğitmeni olarak tanıtıldı. Sosyal medyada yer alan videolara göre orca, tarafından kadın yutuluyor. Viral olan görüntülerin gerçeği ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

JESSİCA RİP RADCLİFFE ÖLDÜ MÜ?

Orca eğitmeni olarak tanınan Jessica Radcliffe’in, Pacific Blue Marine Park’ta gösteri esnasında balina tarafından yutulduğuna ait görüntüler kısa sürede dolaşıma girdi.

TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi platformlarda binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerin ardından "Balina sahibini yuttu, eğitmenine saldırdı" başlıklı videolar yayılmaya başladı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı. Videonun gerçek olduğu sanılırken bir süre araştırmalar devam etti. Haber kaynaklarına bakıldığında videonun yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Düzensiz su sıçramalarının ve ses tonlarındaki ayarsızlıklar videonun gerçek olmadığının anlaşılmasına yardımcı oldu.

"BALİNA KADINI YUTTU, SAHİBİNİ YUTTU" BAŞLIKLI VİDEO VİRAL OLDU

Son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren katil balina eğitmenini yuttu videolarının ardından dünyanın gündemi değişti. Yapılan araştırmalara göre Jessica Radcliffe ismi, eğitmen listesinde yer almıyor. İsmin, kurgusal karakter olarak videoda yer aldığı ve videonun da yapay zeka ile üretildiği anlaşıldı.

2010 yılında Dawn Brancheau, SeaWorld Orlando’da bir katil balinanın saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. 10 Ağustos'ta paylaşılan videoda yer alanlarında geçmişte yaşananlardan esinlenildiğini düşündürdü. "Jessica Radcliffe olayı" başlıklı aramaların yanında "Balina kadın eğitmeni yuttu, balina sahibini yuttu" başlıklı videolar yayılmaya devam edildi.