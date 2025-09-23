Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik

2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb yeniden karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maça kısa süre kala Fenerbahçe'de kimlerin eksik olduğu da araştırıldı.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2 oyuncu eksik olarak sahaya çıkacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı konuma düşen Talisca ve sakatlığı olan Jhon Duran, Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 2 isim dışında herhangi bir sakatlık ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇ KADROSU

Avrupa Ligi listesinde yer alan futbolcular şöyle:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maksimir Stadı'nda 22.00'de başlayacak olan müsabakanın hakemi Jerome Brisard olurken yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard dördüncü hakem olurken Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Feyenoord'u yenerek play off turuna adını yazdırmıştı. Benfica ile mücadele eden Fenerbahçe, mağlup olması sonucunda Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Avrupa'da 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekibin maçı yarın 22.00'de oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.