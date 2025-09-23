Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelirken Jhon Duran oynayacak mı merak edildi. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı konuma düşen Talisca, takımını yalnız bırakırken Jhon Duran'ın sakatlık durumu da belli oldu.

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik
Haber Merkezi
23.09.2025
13:52
23.09.2025
13:52

2018-2019 sezonunda yine gruplarında mücadele eden ve yeniden karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maça kısa süre kala Fenerbahçe'de kimlerin eksik olduğu da araştırıldı.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dinamo Zagreb karşısında mücadele edecek olan Fenerbahçe, 2 oyuncu eksik olarak sahaya çıkacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı konuma düşen ve sakatlığı olan , Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 2 isim dışında herhangi bir sakatlık ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇ KADROSU

Avrupa Ligi listesinde yer alan futbolcular şöyle:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, sakat mı? Fenerbahçe'de 2 eksik

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maksimir Stadı'nda 22.00'de başlayacak olan müsabakanın hakemi Jerome Brisard olurken yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard dördüncü hakem olurken Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Feyenoord'u yenerek play off turuna adını yazdırmıştı. Benfica ile mücadele eden Fenerbahçe, mağlup olması sonucunda Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Avrupa'da 290 müsabakada 114'er galibiyet ve yenilgi yaşayan sarı lacivertli ekibin maçı yarın 22.00'de oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

