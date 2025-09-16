Jhon Duran sakatlık durumu! İstanbul'a geri döndü

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynadığı Benfica maçında yıldız oyuncu Jhon Duran sakatlanmıştı.

Yaşanan sakatlığın ardından tedavi süreci için İspanya'ya giden Jhon Duran, Trabzonspor derbisi için İstanbul'a dönerek karşılaşmayı tribünden izledi.

Jhon Duran'ın İspanya'dan yaptığı sosyal medya paylaşımı ve havaalanından çıkarken çekilen koltuk değnekleriyle fotoğrafı taraftarı endişelendirdi.

Taraftarlar tarafından Jhon Duran sakatlık durumu merak ediliyor.

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

NTV'nin haberine göre ayak bileğinde enjeksiyon tedavisi gören Jhon Duran'ın son kontrollerde iyileşme sağladığı gözlemlendi. Yakın zamanda Kolombiyalı yıldızın tekrardan antrenmanlara dönmesi ve takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından ise Jhon Duran'ın sakatlık durumuyla ilgili henüz biz açıklama yapılmadı.

JHON DURAN KAÇ MAÇ YOK?

Jhon Duran'ın kaç maç olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından oyuncunun sakatlık durumu henüz paylaşılmadı. İlerleyen günlerde Jhon Duran'ın sakatlık durumunun paylaşılması bekleniyor.