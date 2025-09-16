Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Jhon Duran sakatlık durumu! İstanbul'a geri döndü

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, Benfica mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Daha sonra koltuk değnekleriyle paylaşım yapan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Taraftarlar tarafından Jhon Duran'ın sakatlık durumu merak ediliyor.

Jhon Duran sakatlık durumu! İstanbul'a geri döndü
'nin UEFA play-off turu kapsamında oynadığı maçında yıldız oyuncu sakatlanmıştı.

Yaşanan sakatlığın ardından tedavi süreci için İspanya'ya giden Jhon Duran, derbisi için İstanbul'a dönerek karşılaşmayı tribünden izledi.

Jhon Duran'ın İspanya'dan yaptığı sosyal medya paylaşımı ve havaalanından çıkarken çekilen koltuk değnekleriyle fotoğrafı taraftarı endişelendirdi.

Taraftarlar tarafından Jhon Duran durumu merak ediliyor.

Jhon Duran sakatlık durumu! İstanbul'a geri döndü

JHON DURAN SAKATLIK DURUMU

NTV'nin haberine göre ayak bileğinde enjeksiyon tedavisi gören Jhon Duran'ın son kontrollerde iyileşme sağladığı gözlemlendi. Yakın zamanda Kolombiyalı yıldızın tekrardan antrenmanlara dönmesi ve takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Fenerbahçe tarafından ise Jhon Duran'ın sakatlık durumuyla ilgili henüz biz açıklama yapılmadı.

Jhon Duran sakatlık durumu! İstanbul'a geri döndü

JHON DURAN KAÇ MAÇ YOK?

Jhon Duran'ın kaç maç olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından oyuncunun sakatlık durumu henüz paylaşılmadı. İlerleyen günlerde Jhon Duran'ın sakatlık durumunun paylaşılması bekleniyor.

#şampiyonlar ligi
#trabzonspor
#sakatlık
#benfica
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Aktüel
