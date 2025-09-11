Menü Kapat
Jota Silva Beşiktaş’a geliyor mu? Jota Silva yaşı ve kariyeri

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı ekibine dâhil etmeye yakın olduğu öğrenilirken futbolcunun kariyeri ilgi konusu oldu.

11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 20:44

Sergen Yalçın idaresindeki 'ta yöneticiler girişimlerine hız kazandırdı.

Kara-beyazlıların, 'tan Jota Silva için geri sayıma geçtiği ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun duyurusuna göre; Beşiktaş'ın Jota Silva ile ilgilendiği belirtildi.

Nottingham Forest ile Beşiktaş arasındaki temaslarda mutabakatın yakın olduğu aktarıldı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla yapılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

JOTA SİLVA YAŞI VE GEÇMİŞİ

Tam ismi João Pedro Jota Silva olan oyuncu 2 Ağustos 1999 doğumlu.

1.80 uzunluğundaki Silva, futbola Portekiz'de başladı ve alt yaş gruplarında çeşitli kulüplerde görev yaptı.

Jota Silva, bu sezon Nottingham Forest'ta 1 müsabakaya çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun kontratı 2028'de bitecek.

Jota Silva'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

