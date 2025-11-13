Kağıthane'deki patlamanın sebebi ne ölü ve yaralı var mı?

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 6 katlı yapının 2'inci katında şiddetli bir patlama gerçekleşti.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki patlamanın etkisiyle dairenin yıkılan duvarı, sokakta park durumundaki iki aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve yaralı bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

KAĞITHANE'DEKİ PATLAMANIN NEDENİ NE?

İstanbul Valiliği tarafından patlamaya dair yapılan bilgilendirmede, "Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, “Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın oluş nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecektir" denildi.