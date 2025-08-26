Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün play-off rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Kairat Almaty ile Celtic karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak olan Kairat Almaty - Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:19

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nin etabı rövanş maçları başlıyor. Play-off rövanşlarının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bütün takımlar belli olacak.

Karşılaşmalar kapsamında ise bugün Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile İskoçya takımı karşı karşıya gelecek. İki takım arasında gerçekleşen ilk mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Kairat Almaty - Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kazakistan'da bulunan Almaty Merkez Stadyumu'nda oynanacak olan Kairat Almaty - Celtic maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Mücadelenin ardından play-off turundan Şampiyonlar Ligi'ne ilk yükselen takım belli olacak.

Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Kairat Almaty - Celtic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Kairat Almaty'de karşılaşma öncesinde Elder Sanata ve Joao Paulo'nun sakatlığı bulunuyor. Celtic tarafında ise sadece Jota sakatlığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

Kairat Almaty: Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Yamada, Maeda

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#celtic
#mac
#Kairat Almaty
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.