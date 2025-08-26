Kairat Almaty Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmaları başlıyor

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabı rövanş maçları başlıyor. Play-off rövanşlarının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bütün takımlar belli olacak.

Karşılaşmalar kapsamında ise bugün Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile İskoçya takımı Celtic karşı karşıya gelecek. İki takım arasında gerçekleşen ilk mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Kairat Almaty - Celtic maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kazakistan'da bulunan Almaty Merkez Stadyumu'nda oynanacak olan Kairat Almaty - Celtic maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Mücadelenin ardından play-off turundan Şampiyonlar Ligi'ne ilk yükselen takım belli olacak.

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Kairat Almaty - Celtic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

KAİRAT ALMATY - CELTİC MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Kairat Almaty'de karşılaşma öncesinde Elder Sanata ve Joao Paulo'nun sakatlığı bulunuyor. Celtic tarafında ise sadece Jota sakatlığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kairat Almaty: Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Yamada, Maeda