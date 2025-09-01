Kaldırıma motor park etmek yasak mı? İstanbul Valiliği genelge yayınladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İstanbul'da kaldırımlara park eden motosikletler gündem olmuştu. Kaldırımda yayaların geçişini engelleyen motosikletler tepki çekmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) yeni bir genelge yayınladı. Genelgenin yayınlanmasıyla birlikte kaldırıma motor park etmek yasak mı sorusu gündeme geldi.

KALDIRIMA MOTOR PARK ETMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede "Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlarda motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği ifade edildi.

Genelgede 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca park etmenin yasak olduğu yerler hatırlatıldı. Belediyelere ise motosiklet park alanlarını belirleme görevi verildi. Bu sayede hem yayaların hem de sürücülerin mağdur olmasının önüne geçilecek.

Valilik tarafından alınan kararların tamamı ise şöyle:

Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi,

Kaldırım, Yaya Yolu ve MEydanlarda motosiklet park eidlmesine izin verilmemesi,

Trafiğe kapalı alanlarda motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi

https://x.com/TC_istanbul/status/1962436246673748477