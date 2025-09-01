Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Kaldırıma motor park etmek yasak mı? İstanbul Valiliği genelge yayınladı

İstanbul'da motosikletlerin kaldırılma park etmesi ve yayaların geçişini engellemesi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yaşanan olayların ardından İstanbul Valiliği, motosiklet sürücülerini ilgilendiren yeni bir genelde yayınladı. Genelgenin ardından vatandaşlar kaldırıma motor park etmek yasak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kaldırıma motor park etmek yasak mı? İstanbul Valiliği genelge yayınladı
01.09.2025
01.09.2025
17:30

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'da kaldırımlara park eden motosikletler gündem olmuştu. Kaldırımda yayaların geçişini engelleyen motosikletler tepki çekmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) yeni bir yayınladı. Genelgenin yayınlanmasıyla birlikte kaldırıma motor park etmek yasak mı sorusu gündeme geldi.

Kaldırıma motor park etmek yasak mı? İstanbul Valiliği genelge yayınladı

KALDIRIMA MOTOR PARK ETMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede "Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlarda motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği ifade edildi.

Genelgede 2918 sayılı Karayolları Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca park etmenin yasak olduğu yerler hatırlatıldı. Belediyelere ise motosiklet park alanlarını belirleme görevi verildi. Bu sayede hem yayaların hem de sürücülerin mağdur olmasının önüne geçilecek.

Kaldırıma motor park etmek yasak mı? İstanbul Valiliği genelge yayınladı

Valilik tarafından alınan kararların tamamı ise şöyle:

  • Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi,
  • Kaldırım, Yaya Yolu ve MEydanlarda motosiklet park eidlmesine izin verilmemesi,
  • Trafiğe kapalı alanlarda motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi

https://x.com/TC_istanbul/status/1962436246673748477

