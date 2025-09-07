Kanlı Ay tutulması depremi tetikler mi? Sosyal medyada artan iddialara uzmanı cevap verdi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden görülebilecek olan Kanlı Ay tutulması bu gece gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulmasına saatler kala Balıkesir'de birçok deprem yaşandı.

Depremlerin ardından sosyal medyada Kanlı Ay tutulmasının depremi tetikleyeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar tarafından Kanlı Ay tutulması depremi tetikler mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

KANLI AY TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

İddiaların ardından Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli açıklama yaptı. Açıklamasında kanlı ay tutulmasının depremle bir ilgisi olmadığını belirterek, tetikleme gibi bir durumun mümkün olmadığı ifade etti.

İçelli açıklamasının devamında "Ay ve dünyanın birbirine oluşturduğu çekim kuvvetinden sonra depremlerin olduğu veya olacağı konusunda konuşmalar oluyor. Biz bunlara gülüp geçiyoruz çünkü hiçbir bilimsel gerçekliği yok ve sadece bazıları rastlantı olabiliyor. 100 depremden sadece 4 tanesi dolunaya denk gelmiş.10 gün öncesi, 10 gün sonrası diye bir kavram yok." dedi.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Türkiye'den de izlenebilecek olan Kanlı Ay tutulması saat 19.28'de yarı gölgeli olarak başlayacak. 20:30'da tam tutulma evresi olacak ve 21.11'de kızıl rengi ile Ay gökyüzünde belirecek. 82 dakika sürecek olan Kanlı Ay tutulması 21.52'de ise sona erecek.

Kanlı Ay tutulmasını izlemek isteyen vatandaşların şehir ışıklarından uzak bir yere gitmesi gerekiyor.