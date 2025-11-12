Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kasım ayı e-Devlet evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Vatandaşlar, evde bakım ödemesinin yapılıp yapılmadığını incelemeye başladı. Evde bakım maaşı ücretleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli şekilde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasım ayı e-Devlet evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 22:10

, Kasım 2025 dönemine ilişkin ödemeleri için takvimi açıkladı.

Her ay sürekli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım desteği, bu ay da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Kasım ayı e-Devlet evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI KASIM ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Bakanlık kaynaklarından gelen verilere göre Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren şehir şehir yatırılmaya başlanacak.

Ödemeler, il düzeyinde kademeli biçimde hesaplara geçecek ve sürecin 30 Kasım’a kadar sonuçlanması bekleniyor.

Kasım ayı e-Devlet evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

İlk ödemelerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başladığı, sonrasında diğer illerdeki hesaplara geçtiği biliniyor.

Evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, platformu üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.

ETİKETLER
#e-devlet
#evde bakım maaşı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Sosyal Hizmetler
#Ödeme Takvimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.