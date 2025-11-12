Kasım ayı e-Devlet evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım 2025 dönemine ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri için takvimi açıkladı.

Her ay sürekli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım desteği, bu ay da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KASIM ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Bakanlık kaynaklarından gelen verilere göre Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren şehir şehir yatırılmaya başlanacak.

Ödemeler, il düzeyinde kademeli biçimde hesaplara geçecek ve sürecin 30 Kasım’a kadar sonuçlanması bekleniyor.

İlk ödemelerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başladığı, sonrasında diğer illerdeki hesaplara geçtiği biliniyor.

Evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.