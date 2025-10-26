Menü Kapat
20°
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

Kasımpaşa - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'ler karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Rafa Silva oynamayacak. Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Rafa Silva neden yok, oynamıyor merak ediliyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?
26.10.2025
26.10.2025
saat ikonu 13:18

'de 10. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Bugün (26 Ekim 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde sadece 1 eksik bulunuyor. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Rafa Silva'nın yanı sıra Felix Uduokhai ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmesi durumunda 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Ev sahibi ekip Kasımpaşa'da ise Haris Hajradinovic'in sakatlığı bulunuyor. Claudio Winck ve Atakan Müjde ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

RAFA SİLVA KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Rafa Silva sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Süper Lig erteleme maçı kapsamında geçtiğimzi hafta oynadığı Konyaspor mücadelesinin ardından Portekizli futbolcu sakatlık geçirdi.

Açıklanan bilgilere göre Rafa Silva'nın iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

" A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kasımpaşa Beşiktaş maç kadrosu! Rafa Silva Kasımpaşa Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szlai, Pwusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

