Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kasımpaşa Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında bugün Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasımpaşa Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 19:30

bugün 'in 10. haftası kapsamında deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde Rafa Silva'nın sakatlığı bulunuyor. Portekizli yıldız futbolcu karşılaşmada forma giymeyecek.

Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Kasımpaşa ise bu sezon ligde sadece 2 galibiyet alabildi.3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Esat Sancaktar ve Bilal Gölen'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmada Erdem Mertoğlu 4. hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kasımpaşa
#mac
#oran
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.