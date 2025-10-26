Kasımpaşa Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Beşiktaş bugün Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde Rafa Silva'nın sakatlığı bulunuyor. Portekizli yıldız futbolcu karşılaşmada forma giymeyecek.

Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Kasımpaşa ise bu sezon ligde sadece 2 galibiyet alabildi.3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Esat Sancaktar ve Bilal Gölen'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmada Erdem Mertoğlu 4. hakem olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.