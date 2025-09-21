Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçları kapsamında bugün Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'leri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 19:01

bugün 'in 6. haftası kapsamında deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta erteleme maçında aldığı puan kaybının ardından Kasımpaşa maçıyla tekrardan galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Volakn Bayarslan oturacak.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe ligin ilk 5 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler 11 puan topladı ve ligin 3. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa ise ilk 5 haftada birer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Kasımpaşa ligde 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, İLK 11

Ev sahibi Kasımpaşa tam kadro sahada olurken, Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Edson Alvarez ve Jhon Duran mücadelede forma giymeyecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Adam, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Haris, Mortadha, Ali Yavuz, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Talisca, Kerem

ETİKETLER
#süper lig
#kasımpaşa
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
