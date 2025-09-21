Kasımpaşa Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, ilk 11 gündemde

Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 6. haftası kapsamında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta erteleme maçında aldığı puan kaybının ardından Kasımpaşa maçıyla tekrardan galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Volakn Bayarslan oturacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe ligin ilk 5 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler 11 puan topladı ve ligin 3. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa ise ilk 5 haftada birer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Kasımpaşa ligde 13. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU, İLK 11

Ev sahibi Kasımpaşa tam kadro sahada olurken, Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Edson Alvarez ve Jhon Duran mücadelede forma giymeyecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Adam, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Haris, Mortadha, Ali Yavuz, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Talisca, Kerem