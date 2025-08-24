Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılılarda Lemina'nın sakatlığı bulunuyor. Gabonlu yıldız futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Lemina'nın haricinde ise transfer süreçlerinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ın da kadroya alınmadığı açıklandı.

Kayserispor ise kendi evinde Galatasaray karşısında tam kadro sahada olacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasında Okan Buruk'un hücum üçlüsü olarak Yunus Akgün, Leroy Sane ve Osimhen'i tercih etmesi bekleniyor. Lemina yerine ise Berkan Kutlu'nun ilk 11'de başlayacağı düşünülüyor.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, JKung, Denswill, Carole, Mane, Ackah, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmali, Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen

OSİMHEN, İCARDİ KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Victor Osimhen'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ise İcardi'nin de yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.