Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?

Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 21.30'da başlayacak. Taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden 2 yıldız oyuncu kadroda yer almadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 17:00

Trendyol 'in 3. haftası kapsamında , ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılılarda Lemina'nın sakatlığı bulunuyor. Gabonlu yıldız futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Lemina'nın haricinde ise transfer süreçlerinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ın da kadroya alınmadığı açıklandı.

Kayserispor ise kendi evinde Galatasaray karşısında tam kadro sahada olacak.

Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasında 'un hücum üçlüsü olarak Yunus Akgün, Leroy Sane ve 'i tercih etmesi bekleniyor. Lemina yerine ise Berkan Kutlu'nun ilk 11'de başlayacağı düşünülüyor.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, JKung, Denswill, Carole, Mane, Ackah, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmali, Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen

Kayserispor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11! Osimhen, İcardi oynayacak mı?

OSİMHEN, İCARDİ KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Victor Osimhen'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ise İcardi'nin de yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#okan buruk
#kayserispor
#osimhen
#Lemina
#İcardi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.