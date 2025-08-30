Kerem Aktürkoğlu uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

Transferin açıklanmasının ardından taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği ve takip kodu gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Kerem Aktürkoğlu'nun uçağının henüz ne zaman İstanbul'a geleceği açıklanmadı. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kerem Aktürkoğlu için uçuş programı ayarlıyor.

Milli futbolcunun en geç 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇAK KODU, NASIL TAKİP EDİLİR?

Kerem Aktürkoğlu'nun uçağı henüz kalkmadığı için takip kodu da belli olmadı. Uçağın kalkış gerçekleştirmesinin ardından takip kodunun da belli olması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun uçak takip kodu geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.