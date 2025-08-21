Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak

Avrupa'nın 3. kupası olan UEFA Konferans Ligi'nin play-off turları bugün gerçekleştirilecek. Turlar kapsamında Beşiktaş ile Başakşehir rakipleri ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasının karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii ekranlarından yayınlanıyor. Ancak lig aşamasından ön eleme karşılaşmalarını farklı kanallar yayınlayabiliyor.

Bu kapsamda Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off maçları da farklı kanallardan yayınlanabiliyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin play-off etabı kapsamında bugün saat 21.15'te oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

BAŞKAŞEHİR - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir'in, Universitatea Craiova ile UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynayacağı karşılaşma ise bugün saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.