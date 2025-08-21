Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Beşiktaş ile Lausanne, Başakşehir ile ise Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 14:30

Avrupa'nın 3. kupası olan 'nin turları bugün gerçekleştirilecek. Turlar kapsamında ile rakipleri ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasının karşılaşmaları , TRT Spor ve Tabii ekranlarından yayınlanıyor. Ancak lig aşamasından ön eleme karşılaşmalarını farklı kanallar yayınlayabiliyor.

Bu kapsamda Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off maçları da farklı kanallardan yayınlanabiliyor.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin play-off etabı kapsamında bugün saat 21.15'te oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve ekranlarından yayınlanacak.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir play-off maçı oynayacak

BAŞKAŞEHİR - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir'in, Universitatea Craiova ile UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynayacağı karşılaşma ise bugün saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#play-off
#başakşehir
#trt 1
#s sport plus
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.