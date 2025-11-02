Konyaspor Samsunspor maç skoru kaç kaç? Goller peş peşe geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, kendi sahasında Samsunspor’u misafir etti.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 5. dakikada Anthony Musaba’nın fileleri havalandırmasıyla öne geçti.
13. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkarırken, ilk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Samsunspor, 57. dakikada Lubomir Satka’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı.
Ev sahibi Konyaspor, 59. dakikada Umut Nayir’in ağları sarsmasıyla farkı ikiye düşürse de kalan sürede sonucu değiştiremedi.
Bu zaferle Samsunspor puanını 20’ye çıkartırken, Konyaspor 14 puanda kaldı.
Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek, Konyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.