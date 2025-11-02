Menü Kapat
Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

Konyaspor Samsunspor maç skoru kaç kaç? Goller peş peşe geldi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor’u ağırladı. Rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Samsunspor, 3 puanın kazananı oldu.

Konyaspor Samsunspor maç skoru kaç kaç? Goller peş peşe geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
18:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
18:30

’in 11. haftasında , kendi sahasında ’u misafir etti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 5. dakikada Anthony Musaba’nın fileleri havalandırmasıyla öne geçti.

Konyaspor Samsunspor maç skoru kaç kaç? Goller peş peşe geldi

13. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkarırken, ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Samsunspor, 57. dakikada Lubomir Satka’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Ev sahibi Konyaspor, 59. dakikada Umut Nayir’in ağları sarsmasıyla farkı ikiye düşürse de kalan sürede sonucu değiştiremedi.

Konyaspor Samsunspor maç skoru kaç kaç? Goller peş peşe geldi

Bu zaferle Samsunspor puanını 20’ye çıkartırken, Konyaspor 14 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek, Konyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Samsunspor’un gollerini kim attı?
Goller Anthony Musaba, Cherif Ndiaye ve Lubomir Satka’dan geldi.
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#tümosan konyaspor
#Musaba
#Ndiaye
#Satka
#Aktüel
