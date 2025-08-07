Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında

Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız, 2025 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Ballon d’Or’un bir parçası olan bu ödül, 21 yaş altı en iyi futbolcuyu ödüllendirmek için düzenleniyor.

KOPA TROPHY ADAYLARI 2025

France Football tarafından açıklanan 2025 Kopa Trophy aday listesi, dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerini bir araya getirdi. Listede, Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız’ın yanı sıra 9 futbolcu daha bulunuyor.

İşte Kopa Trophy 2025 adayları:

Kenan Yıldız

Lamine Yamal

Desire Doue

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

Joao Neves

Ayyoub Bouaddi

Estevao

Dean Huijsen

Pau Cubarsi

Kenan Yıldız, Juventus’taki başarılı performansıyla bu prestijli ödüle aday gösterilerek Türk futbolu adına önemli bir başarı elde etti. Diğer adaylar arasında yer alan Lamine Yamal, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Barcelona’da düzenli forma şansı bularak adından söz ettirdi. Benzer şekilde, PSG’ye transfer olan Desire Doue ve Joao Neves, Avrupa’nın en büyük kulüplerinde sergiledikleri oyunla jürinin dikkatini çekti.

KOPA TROPHY OY VERME

Kopa Trophy ödülü, France Football tarafından düzenlenen ve Ballon d’Or’un bir parçası olan prestijli bir ödüldür. Ödül, 21 yaş altı en iyi futbolcuyu seçmek için eski Ballon d’Or kazananlarından oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Jüri üyeleri, aday gösterilen oyuncuların sezon boyunca kulüp ve milli takımlarındaki performanslarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Taraftarlar veya halk, bu süreçte doğrudan oy verme hakkına sahip değil, ödülün kazananı yalnızca jüri oylarıyla belirleniyor.

Oylama süreci, France Football’un belirlediği kriterler doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Aday listesi her yıl France Football tarafından hazırlanarak Ballon d’Or’un resmi sosyal medya hesaplarında duyuruluyor. Jüri, oyuncuların saha içindeki performanslarının yanı sıra liderlik, teknik beceri ve takıma katkıları gibi unsurları da göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle, Kopa Trophy, genç oyuncular için yalnızca yeteneklerini değil, aynı zamanda profesyonel kariyerlerindeki etkilerini ödüllendiriyor.

KOPA TROPHY KENAN YILDIZ’A NASIL OY VERİLİR?

Kopa Trophy ödülüne halk tarafından doğrudan oy verilememektedir. Ödül, France Football’un organize ettiği süreçte, eski Ballon d’Or kazananlarından oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Kenan Yıldız’ı desteklemek isteyen taraftarlar, bu nedenle doğrudan oy kullanamıyor. Ancak oyuncunun performansını sosyal medya platformlarında paylaşarak veya destek mesajları yayınlayarak dolaylı olarak katkı sağlayabilirler.