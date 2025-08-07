Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında

Kopa Trophy adayları açıklandı. Kopa Trophy oy verme ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Juventus’un 20 yaşındaki milli futbolcusu Kenan Yıldız, 2025 Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 genç yetenek arasında yer aldı. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or kapsamında verilen bu ödül, 21 yaş altı en iyi oyuncuyu belirliyor. İşte Kopa Trophy adayları ve nasıl oy verileceğine ilişkin detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 23:48

’un Türk yıldızı , 2025 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Ballon d’Or’un bir parçası olan bu ödül, 21 yaş altı en iyi futbolcuyu ödüllendirmek için düzenleniyor.

KOPA TROPHY ADAYLARI 2025

France Football tarafından açıklanan 2025 Kopa Trophy aday listesi, dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerini bir araya getirdi. Listede, Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız’ın yanı sıra 9 futbolcu daha bulunuyor.

İşte Kopa Trophy 2025 adayları:

  • Kenan Yıldız
  • Lamine Yamal
  • Desire Doue
  • Myles Lewis-Skelly
  • Rodrigo Mora
  • Joao Neves
  • Ayyoub Bouaddi
  • Estevao
  • Dean Huijsen
  • Pau Cubarsi
Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında

Kenan Yıldız, Juventus’taki başarılı performansıyla bu prestijli ödüle aday gösterilerek Türk futbolu adına önemli bir başarı elde etti. Diğer adaylar arasında yer alan Lamine Yamal, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Barcelona’da düzenli forma şansı bularak adından söz ettirdi. Benzer şekilde, PSG’ye transfer olan Desire Doue ve Joao Neves, Avrupa’nın en büyük kulüplerinde sergiledikleri oyunla jürinin dikkatini çekti.

KOPA TROPHY OY VERME

Kopa Trophy ödülü, France Football tarafından düzenlenen ve Ballon d’Or’un bir parçası olan prestijli bir ödüldür. Ödül, 21 yaş altı en iyi futbolcuyu seçmek için eski Ballon d’Or kazananlarından oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Jüri üyeleri, aday gösterilen oyuncuların sezon boyunca kulüp ve milli takımlarındaki performanslarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Taraftarlar veya halk, bu süreçte doğrudan oy verme hakkına sahip değil, ödülün kazananı yalnızca jüri oylarıyla belirleniyor.

Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında

Oylama süreci, France Football’un belirlediği kriterler doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Aday listesi her yıl France Football tarafından hazırlanarak Ballon d’Or’un resmi sosyal medya hesaplarında duyuruluyor. Jüri, oyuncuların saha içindeki performanslarının yanı sıra liderlik, teknik beceri ve takıma katkıları gibi unsurları da göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle, Kopa Trophy, genç oyuncular için yalnızca yeteneklerini değil, aynı zamanda profesyonel kariyerlerindeki etkilerini ödüllendiriyor.

Kopa Trophy 2025 adayları kimler, nasıl oy verilir? Kenan Yıldız da adaylar arasında

KOPA TROPHY KENAN YILDIZ’A NASIL OY VERİLİR?

Kopa Trophy ödülüne halk tarafından doğrudan oy verilememektedir. Ödül, France Football’un organize ettiği süreçte, eski Ballon d’Or kazananlarından oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Kenan Yıldız’ı desteklemek isteyen taraftarlar, bu nedenle doğrudan oy kullanamıyor. Ancak oyuncunun performansını sosyal medya platformlarında paylaşarak veya destek mesajları yayınlayarak dolaylı olarak katkı sağlayabilirler.

ETİKETLER
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#türk futbol
#Kopa Trophy
#Genç Yetenelik
#Ballon D'or
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.