KPSS Ön Lisans ne zaman? 2025 yılında KPSS Ön Lisans yapılacak mı?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından KPSS Ön Lisans gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından aktarılan bilgilere göre KPSS Ön Lisans 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2024 yılında gerçekleştirildiği için bu yıl KPSS Ön Lisans yapılmayacak.

2026 yılında yapılacak olan KPSS Ön Lisans'ın ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz duyurulmadı. ÖSYM'nin 2026 Ocak ayında sınav takvimini duyurmasıyla birlikte KPSS Ön Lisans sınavının tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2025 YILINDA KPSS ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

KPSS Ön Lisans bu yıl yapılmayacak. KPSS Ön Lisans 2 yılda bir gerçekleştirildiği için sadece çift yıllarda düzenleniyor. KPSS Ön Lisans sınavı 2026 yılında düzenlenecek.