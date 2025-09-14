Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2025 yılında KPSS Ön Lisans yapılacak mı?

ÖSYM tarafından 13-14 Eylül tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavı gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi sınavının ardından KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 2025 yılında KPSS Ön Lisans sınavının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS Ön Lisans ne zaman? 2025 yılında KPSS Ön Lisans yapılacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 19:14

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların girdiği () Alan Bilgisi 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2025 yılında KPSS Ön Lisans yapılacak mı?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından aktarılan bilgilere göre KPSS Ön Lisans 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2024 yılında gerçekleştirildiği için bu yıl KPSS Ön Lisans yapılmayacak.

yılında yapılacak olan KPSS Ön Lisans'ın ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz duyurulmadı. ÖSYM'nin 2026 Ocak ayında sınav takvimini duyurmasıyla birlikte KPSS Ön Lisans sınavının tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS Ön Lisans ne zaman? 2025 yılında KPSS Ön Lisans yapılacak mı?

2025 YILINDA KPSS ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

KPSS Ön Lisans bu yıl yapılmayacak. KPSS Ön Lisans 2 yılda bir gerçekleştirildiği için sadece çift yıllarda düzenleniyor. KPSS Ön Lisans sınavı 2026 yılında düzenlenecek.

ETİKETLER
#kpss
#kamu personeli seçme sınavı
#ösym
#kpss ön lisans
#2026
#sınav tarihi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.