Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde

Krepin Diatta’yı transfer etmek için Beşiktaş ve Trabzonspor’un şansı ne?

Fransız kulübü Monaco, sözleşmesinin son yılına giren Krepin Diatta’yı satmayı planlıyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor oyuncuya ciddi şekilde talip olurken, kulübün olası bir sonraki satıştan pay şartıyla oyuncuyu bırakabileceği belirtiliyor. Bu nedenle transferde iki Türk devinin rekabeti oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.