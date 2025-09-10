Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde

Transfer sezonunun bitimine iki gün kala Beşiktaş ile Trabzonspor'un, Monaco'da top koşturan Krepin Diatta için karşı karşıya geldiği aktarıldı.
Fransız ekibiyle kontratının sona ermesine bir yıldan az kalan Diatta'ya iki Türk kulübü ilgi gösterdi.
Kanat hücumu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor'da gündeme gelen son futbolcu 26 yaşındaki Senegalli oyuncu oldu.
Monaco'nun iki kulüple de görüşmelerine devam ettiği ve satmak istediği Krepin Diatta'yı, olası bir sonraki transferden pay karşılığında serbest bırakabileceği dile getirildi.
Diatta, futbol yaşamına Oslo Football Academy Dakar’da başladı.
2021 senesinde Club Brugge'dan 16.7 milyon euro bonservis ücretiyle Monaco'ya imza atan Krepin Diatta, Fransız ekibinde toplam 121 müsabakada yer aldı ve 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.