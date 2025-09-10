Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde

Beşiktaş ile Trabzonspor'un, Monaco'da oynayan Krepin Diatta için transfer mücadelesine girdiği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:48

sezonunun bitimine iki gün kala ile 'un, 'da top koşturan Krepin Diatta için karşı karşıya geldiği aktarıldı.

Fransız ekibiyle kontratının sona ermesine bir yıldan az kalan Diatta'ya iki Türk kulübü ilgi gösterdi.

Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde

Kanat hücumu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor'da gündeme gelen son futbolcu 26 yaşındaki Senegalli oyuncu oldu.

Monaco'nun iki kulüple de görüşmelerine devam ettiği ve satmak istediği Krepin Diatta'yı, olası bir sonraki transferden pay karşılığında serbest bırakabileceği dile getirildi.

Krepin Diatta kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor ve Beşiktaş peşinde

Diatta, yaşamına Oslo Football Academy Dakar’da başladı.

2021 senesinde Club Brugge'dan 16.7 milyon euro bonservis ücretiyle Monaco'ya imza atan Krepin Diatta, Fransız ekibinde toplam 121 müsabakada yer aldı ve 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Sıkça Sorulan Sorular

Krepin Diatta’yı transfer etmek için Beşiktaş ve Trabzonspor’un şansı ne?
Fransız kulübü Monaco, sözleşmesinin son yılına giren Krepin Diatta’yı satmayı planlıyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor oyuncuya ciddi şekilde talip olurken, kulübün olası bir sonraki satıştan pay şartıyla oyuncuyu bırakabileceği belirtiliyor. Bu nedenle transferde iki Türk devinin rekabeti oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#trabzonspor
#Monaco
#Krepin Diatta
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.