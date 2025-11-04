Menü Kapat
KYK burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Bursu ve Öğrenim Kredisi başvuru neticelerinin açıklandığını bildirdi. 2026 KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Bursu ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı.

Bakan Bak, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.”

Öğrenciler 9 Kasım saat 23.59’a kadar sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü () tarafından üniversite öğrencilerini maddi anlamda desteklemek amacıyla sağlanan burs/kredilerden faydalanmak isteyenlerin belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı yapması gerekiyor.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt içinde eğitim alan öğrencilerin, e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamaları için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar zamanı bulunuyor.

Öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılabilmesi için taahhütname onay sürecinin tamamlanması şart.

Burs/kredi hakkı kazanan 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin, önce ebeveynlerinin e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.

#e-devlet
#kyk
#Gsb Bursu
#Öğrenim Kredisi
#Öğrenci Desteği
#Taahhütname
#Aktüel
