KYK burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs sonuçları açıklandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Bursu ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı.
Bakan Bak, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.”
Öğrenciler 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından üniversite öğrencilerini maddi anlamda desteklemek amacıyla sağlanan burs/kredilerden faydalanmak isteyenlerin belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı yapması gerekiyor.
Yurt içinde eğitim alan öğrencilerin, e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamaları için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar zamanı bulunuyor.
Öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılabilmesi için taahhütname onay sürecinin tamamlanması şart.
Burs/kredi hakkı kazanan 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin, önce ebeveynlerinin e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı gerçekleştirmesi gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.