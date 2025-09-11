Menü Kapat
KYK yedek ne zaman açıklanır? 2025 Başvuru sonuçları bugün duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yedek ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçların açıklanmasının ardından yedek sırası gündeme geldi. Öğrenciler tarafından KYK yedek ne zaman, hangi gün açıklanacağı merak ediliyor.

KYK yedek ne zaman açıklanır? 2025 Başvuru sonuçları bugün duyuruldu

KYK YEDEK NE ZAMAN AÇIKLANIR 2025?

KYK yurt başvuru sonuçlarında asil sırada yer alan öğrencilerin 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise KYK yurtlarında boş kalan kontenjanlar belli olacak.

Boş kalan kontenjanlara ise yedek listesinde yer alan öğrenciler sıra numaralarına göre yerleştirilecekler. Aynı zamanda yıl içerisinde yurtta kalan öğrencilerin ayrılması durumunda yedek öğrencilere sıra gelme durumu da bulunuyor.

Ancak KYK yedek sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir süre bulunmuyor.

KYK yedek ne zaman açıklanır? 2025 Başvuru sonuçları bugün duyuruldu

KYK YURT YEDEK ÇIKAN ÖĞRENCİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK yurt ve burs işlemleri farklı ilerleyen süreçlerdir. KYK yurtlarında kontenjan durumundan dolayı bazı öğrenciler yedek sıralamasında yer alabiliyor. Ancak KYK yedek sıralamasında yer almanız, burs durumunuzu etkilemez.

KYK bursu almak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan şartları karşılıyor olmanız yeterli olacaktır.

