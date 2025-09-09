KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

KYK yurt müracaatlarını 6 Eylül'e kadar yapan öğrenciler, sonuçların ilan edileceği günü beklemeye başladı.
Farklı bir şehirde öğrenim hayatına adım atacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında barınma sorunlarına çözüm sağlayacak.
KYK'nın yurt başvuru neticeleri, kurumun incelemesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte ilan edilecek.
Öğrenciler 2025-2026 yılı KYK yurt başvuru neticelerini e-Devlet üzerinden görebilecekler.
Yedek sırası bekleyen adaylar için ilk yedek yerleştirmeleri GSB tarafından gerçekleştirilecek.
Ancak yedek yerleştirmeler ilk sonuçlar açıklandıktan sonra yapılacak.
Bu dönem KYK yurt müracaatları 2 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında yapıldı.
2025-2026 öğretim yılı KYK yurt sonuçları en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılacak.
KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen ardından kesin kayıt süreci başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığından “KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı” bildirisi geldikten sonra öğrenciler telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek.
Dileyen öğrenciler hızlı sorgulama için mobil marketler üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını cihazlarına indirerek işlem yapabilir.