KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

Başvuruların bitmesinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim dönemi KYK yurt neticeleri e-Devlet ekranı ile duyurulacak.

KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı ne zaman açılacak?
KYK yurt müracaatlarını 6 Eylül'e kadar yapan öğrenciler, sonuçların ilan edileceği günü beklemeye başladı.

Farklı bir şehirde öğrenim hayatına adım atacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında barınma sorunlarına çözüm sağlayacak.

KYK'nın yurt başvuru neticeleri, kurumun incelemesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte ilan edilecek.

Öğrenciler 2025-2026 yılı KYK yurt başvuru neticelerini üzerinden görebilecekler.

Yedek sırası bekleyen adaylar için ilk yedek yerleştirmeleri GSB tarafından gerçekleştirilecek.

Ancak yedek yerleştirmeler ilk sonuçlar açıklandıktan sonra yapılacak.

KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bu dönem KYK yurt müracaatları 2 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

2025-2026 öğretim yılı KYK yurt sonuçları en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılacak.

KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen ardından kesin kayıt süreci başlayacak.

KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

KYK YURT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığından “KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı” bildirisi geldikten sonra öğrenciler telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek.

Dileyen öğrenciler hızlı sorgulama için mobil marketler üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını cihazlarına indirerek işlem yapabilir.

#e-devlet
#Öğrenci Yurtları
#Kyk Yurt Başvuruları
#Kyk Yurt Sonuçları
#2025-2026 Öğretim Yılı
#Aktüel
