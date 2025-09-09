KYK Yurt Time başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim dönemi için başvuru tarihi

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen KYK Yurt Time projesinin başvuruları gündeme geldi.

KYK yurtlarında kalan ve kendilerine ek gelir sağlamak isteyen öğrenciler tarafından KYK Yurt Time başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK Yurt Time projesinin başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK Yurt Time 1. dönem başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru sonuçları ise 3 Ekim 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yılda aynı tarihlerde KYK Yurt Time başvurularının başlaması ve açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan, Yurt Time projesi kapsamında KYK yurdunda kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alıyor. Bu görevlendirme sayesinde öğrenciler bir taraftan gelir elde ederken diğer bir taraftan ise sporun içinde yer alıyor.

Her yurttan seçilen on öğrenci günlük iki saati, haftalık ise sekiz saati geçmeyecek şekilde kendi yurtlarında görev alıyorlar.