Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Lausanne hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bugün Lousanne ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Lousanne hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lausanne hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 09:26

'nde play-off heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcilerimizden , Lousanne ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar Lousanne'nin hangi ülkenin takımı olduğunu ve kadro değerini araştırmaya başladı.

Lausanne hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

LOUSANNE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lousanne İsviçre'nin Lozan şehrinde 1896 yılında kuruldu. İç saha karşılaşmalarını 15 bin 850 kişi kapasiteli Stade Olympique de la Pontaise'de oynayan kulüp, İsviçre'nin 1. ligi Super League'de mücadele ediyor.

Mavi ve beyaz renklerine sahip olan kulübün Super League'de 7 Şampiyonluğu bulunuyor. Lousanne tarihi boyunca İsviçre 1. Lig'de 1, İsviçre 2. Lig'de 1 ve Schweizer Cup'ta ise 9 kupa kazandı.

Lausanne hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

LOUSANNE KADRO DEĞERİ

Lousanne'nin Transfermarkt verilerine göre 39 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en değeri oyuncusu ise 14 milyon Euro ile orta saha pozisyonunda oynayan Alvyn Sanches'dir. Alvyn Sanches'in hemen arkasından 5 milyon Euro bonservis değeri ile Karim Sow ile 4.5 milyon Euro değer ile Jamie Roche geliyor.

Kulübün teknik direktörlüğünü ise Peter Zeidler yapıyor.

ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#Lousanne
#İsviçre Ligi
#İsviçre Futbol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.