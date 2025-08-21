Lausanne hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcilerimizden Beşiktaş, Lousanne ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar Lousanne'nin hangi ülkenin takımı olduğunu ve kadro değerini araştırmaya başladı.

LOUSANNE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lousanne İsviçre'nin Lozan şehrinde 1896 yılında kuruldu. İç saha karşılaşmalarını 15 bin 850 kişi kapasiteli Stade Olympique de la Pontaise'de oynayan kulüp, İsviçre'nin 1. ligi Super League'de mücadele ediyor.

Mavi ve beyaz renklerine sahip olan kulübün Super League'de 7 Şampiyonluğu bulunuyor. Lousanne tarihi boyunca İsviçre 1. Lig'de 1, İsviçre 2. Lig'de 1 ve Schweizer Cup'ta ise 9 kupa kazandı.

LOUSANNE KADRO DEĞERİ

Lousanne'nin Transfermarkt verilerine göre 39 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en değeri oyuncusu ise 14 milyon Euro ile orta saha pozisyonunda oynayan Alvyn Sanches'dir. Alvyn Sanches'in hemen arkasından 5 milyon Euro bonservis değeri ile Karim Sow ile 4.5 milyon Euro değer ile Jamie Roche geliyor.

Kulübün teknik direktörlüğünü ise Peter Zeidler yapıyor.