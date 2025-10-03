Legia Varşova Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Avrupa'ya 3 puanla merhaba

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki açılış karşılaşmasında Legia Varşova ile deplasmanda mücadele etti.

Varşova'da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0’lık skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

Karadeniz ekibi, 10. dakikada Musaba'nın golüyle öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye Samsunspor'un üstünlüğüyle girildi.

Legia Varşova'nın 80. dakikada attığı gol ofsayt kararıyla iptal edilirken kalan dakikalarda skor değişmedi.

Bu sonuçla beraber Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Legia Varşova ise puansız ayrıldı.

Thomas Reis’in ekibi, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

Polonya temsilcisi ise Shakhtar deplasmanında sahne alacak.

Thomas Reis idaresindeki Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. karşılaşmasına çıktı.

Kırmızı Beyazlı ekip, daha önce 2 kez katıldığı Intertoto Kupası’nda 12 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Öte yandan Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk zaferini elde etti.

Temsilcimiz, Avrupa’da en son 25 Temmuz 1998’de İngiliz kulübü Crystal Palace’ı 2-0 mağlup etmişti.