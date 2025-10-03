Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Erdem Avsar

Legia Varşova Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Avrupa'ya 3 puanla merhaba

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'yı dış sahada yenerek turnuvaya zaferle giriş yaptı.

Legia Varşova Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Avrupa'ya 3 puanla merhaba
03.10.2025
03.10.2025
saat ikonu 00:52

, 'ndeki açılış karşılaşmasında Legia Varşova ile deplasmanda mücadele etti.

Varşova'da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0’lık skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

Karadeniz ekibi, 10. dakikada Musaba'nın golüyle öne geçti.

Legia Varşova Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Avrupa'ya 3 puanla merhaba

İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye Samsunspor'un üstünlüğüyle girildi.

Legia Varşova'nın 80. dakikada attığı gol ofsayt kararıyla iptal edilirken kalan dakikalarda skor değişmedi.

Bu sonuçla beraber Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Legia Varşova ise puansız ayrıldı.

Thomas Reis’in ekibi, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

Polonya temsilcisi ise Shakhtar deplasmanında sahne alacak.

Legia Varşova Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Avrupa'ya 3 puanla merhaba

Thomas Reis idaresindeki Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. karşılaşmasına çıktı.

Kırmızı Beyazlı ekip, daha önce 2 kez katıldığı Intertoto Kupası’nda 12 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Öte yandan Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk zaferini elde etti.

Temsilcimiz, Avrupa’da en son 25 Temmuz 1998’de İngiliz kulübü Crystal Palace’ı 2-0 mağlup etmişti.

#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Avrupa Kupaları
#samsunspor
#maç sonucu
#Legia Varşova
#Legia Varşova
#Aktüel
