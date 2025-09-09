Menü Kapat
27°
Litvanya Yunanistan CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli olacak

Litvanya Yunanistan basketbol maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Türkiye, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve 24 yıl sonra EuroBasket’te adını son dört takım arasına yazdırdı. A Milli Takım, 12 Eylül Cuma günü oynanacak yarı finalde Litvanya-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. İşte Litvanya Yunanistan maçı yayın bilgileri…

Litvanya Yunanistan CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli olacak
09.09.2025
EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Türkiye, Polonya’yı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Millilerin rakibi, bu akşam oynanacak - maçının ardından belli olacak.

LİTVANYA YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde karşılaşacak olan Litvanya ile Yunanistan arasındaki mücadele basketbolseverlerin yakın takibinde. Kritik karşılaşma, turnuvanın yarı final eşleşmelerini belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Türkiye’nin rakibini belirleyecek maç için geri sayım sürerken yayın bilgileri de merak konusu oldu.

Litvanya Yunanistan CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli olacak

Litvanya-Yunanistan karşılaşması bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Mücadele ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, şifresiz olarak bu kanaldan maçı takip edebilecek.

Litvanya Yunanistan CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli olacak

LİTVANYA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Litvanya ile Yunanistan’ın karşı karşıya geleceği EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesi 9 Eylül Salı akşamı saat 21.00’de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri, sporseverler tarafından Türkiye Polonya maçının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin yarı finaldeki rakibini belirleyecek maç olması nedeniyle, bu karşılaşma özel bir ilgi var.

Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, televizyon kanalı üzerinden veya TRT’nin resmi yayın platformları aracılığıyla maçı takip etme imkanı bulacak.

Litvanya Yunanistan CANLI hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli olacak

LİTVANYA YUNANİSTAN CANLI YAYIN HANGİ KANAL VERİYOR?

TRT Spor, EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesi olan Litvanya-Yunanistan maçını basketbolseverlerle buluşturacak.

TRT Spor, farklı platformlardan da izlenebiliyor. Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan, Tivibu 93. kanaldan ve Turkcell TV+ 70. kanaldan TRT Spor yayınlarına erişim sağlanabiliyor.

