Litvanya Yunanistan maçını kim kazandı? 12 Dev Adam’ın rakibi belli oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi kesinleşti.
Litvanya-Yunanistan mücadelesinde Yunanistan üstün gelerek turnuvada ikinci yarı finalist oldu.
Riga'da gerçekleşen maçta Yunanlar parkeden 76-87 galip çıktı.
Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis karşılaşmayı 29 sayı, 6 ribaund ile noktaladı.
Yunanistan, bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi haline geldi.
Mücadele, 12 Eylül Cuma günü yapılacak.