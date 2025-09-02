Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Lookman Galatasaray’a gelecek mi? Atalanta'da kadro dışı bırakılmıştı

Lookman Galatasaray transfer haberleri, UEFA listesinin son saatlerinde gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Inter ve Bayern Münih ile adı anılan Nijeryalı futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri geri çekilirken, Galatasaray’ın Atalanta’ya yaptığı teklif gündeme oturdu. İşte Lookman Galatasaray transfer haberleri…

02.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 20:42

, döneminin son günlerinde kadrosuna önemli bir takviye yapabilmek için girişimlerini hızlandırdı. ’da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman için sarı-kırmızılıların teklif yaptığı öne sürüldü.

LOOKMAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Atalanta’da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman’ın transferi gündemde kalmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan Di Marzio’nun haberine göre Galatasaray, yıldız futbolcuyu kiralamak için resmi teklifini yaptı. Avrupa’nın beş büyük liginde transfer dönemi kapanırken gözler sarı-kırmızılıların girişimine çevrildi. Özellikle Inter ve Bayern Münih’in oyuncu için devre dışı kalması Galatasaray’ın elini güçlendiren bir gelişme olarak kaydedildi.

Lookman Galatasaray’a gelecek mi? Atalanta'da kadro dışı bırakılmıştı

Adı sıkça dev kulüplerle anılan Ademola Lookman için Inter Başkanı Giuseppe Marotta da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Marotta, oyuncu için bir girişimde bulunmayacaklarını belirtmiş ve futbolcunun Atalanta’da kalacağını iddia etmişti. Ancak bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın kiralama teklifi yapması, transfer sürecinin yeni bir boyut kazanmasına yol açtı.

Lookman Galatasaray’a gelecek mi? Atalanta'da kadro dışı bırakılmıştı

LOOKMAN GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray’ın Ademola Lookman için yaptığı teklifin detayları da merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu için Atalanta’ya kiralama teklifi sunduğu öne sürülürken, sözleşmenin koşullarıyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi. Avrupa transfer pazarında hareketli günler yaşanırken Galatasaray’ın bu girişimi İtalyan basınında geniş yer buldu.

Şu an için Galatasaray ile Ademola Lookman arasında kesin bir anlaşma sağlandığına dair bir gelişme yok. Ancak Inter ve Bayern Münih’in transferden çekilmesi, Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncu için en ciddi aday konumuna geldiği ifade ediliyor.

Lookman Galatasaray’a gelecek mi? Atalanta'da kadro dışı bırakılmıştı

LOOKMAN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Nijeryalı yıldızın adı bir süredir hem ’dan hem de Bundesliga’dan kulüplerle anılıyordu. Bayern Münih ve Inter’in ilgisine rağmen transfer süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Lookman kadro dışı bırakıldı.

