MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takımlar, dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti.

Şeflerin belirlediği konsept yarışmacıları zorlarken, eleme potasına giren isimler belli oldu.

Kırmızı ve Mavi takımlar, 10 farklı kızartma yemeği konseptiyle düello formatında karşı karşıya geldi. Takım kaptanlarının stratejik eşleşmeleriyle zorlu bir mücadele yaşandı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Bu sonuçla Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme adaylarını belirlemek zorunda kaldı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takımın kaybettiği gece dokunulmazlığı alan Cansu ilk eleme adayı olarak İlhan'ı seçti. İhsan ise ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci takım oyununun ardından Merve ve Çağatay eleme potasına dâhil oldu.

Haftanın son takım oyununda ise Cansu'nun bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Ayten ve Çağlar oldu.